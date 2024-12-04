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Выборы президента в Румынии: опросы показывают неблагоприятный результат для Украины

Кэлин Джорджеску побеждает Елену Ласкони в опросах перед вторым туром выборов в Румынии.

4 декабря 2024, 11:40
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Slava Kot

24 ноября состоялся первый тур выборов в Румынии, который определил двух главных претендентов на пост президента: прозападного либерального деятеля Елену Ласкони и ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску. Опросы свидетельствуют, что именно последний является лидером во втором туре.

Выборы президента в Румынии: опросы показывают неблагоприятный результат для Украины

Кэлин Джорджеску. Автор: SCANPIX/AP

Согласно результатам опроса, проведенного 1 декабря CURS, Кэлина Джорджеску поддерживает 57,8% респондентов, которые выразили намерение проголосовать на президентских выборах. За Елену Ласкони проголосовало бы 42,2% опрошенных.

Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 8 декабря.

Выборы президента в Румынии: опросы показывают неблагоприятный результат для Украины - фото 2

Кэлин Джорджеску побеждает Елену Ласкони на выборах в Румынии. Опрос CURS

Неожиданная победа Кэлина Джорджеску на президентских выборах в Румынии в первом туре стала настоящей сенсацией. Малоизвестный ультраправый политик, активно используя TikTok, сумел обойти опытных политиков и завоевать расположение румынского электората. Его кампания, построенная на популистских лозунгах, антизападных настроениях и манипуляциях, оказалась очень эффективной.

Во время предвыборной кампании Джорджеску регулярно критиковал членство страны в НАТО и ЕС. Кроме того, он призвал приостановить помощь Украине. Один из самых популярных роликов Джорджеску на TikTok содержит ложные заявления, что дети беженцев из Украины получают больше государственной помощи, чем румынские.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Румынии перечислили 9 миллионов голосов после выборов из-за иска одного из кандидатов.

Также "Комментарии" писали, что Румыния планирует изменить закон из-за войны в Украине. Таким образом, они хотят позволить сбивать дроны, которые попадают в воздушное пространство страны.




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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1103863465081075&set=a.452900806844014
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