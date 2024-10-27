Выборы в Грузии: международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях

Парламентские выборы в Грузии прошли с многочисленными нарушениями, что серьезно подорвало демократическую целостность избирательного процесса.

Выборы в Грузии (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Международной миссии ENEMO. Организация отметила, что выборы проходили "в условиях поляризации и ограничений, что взрывало инклюзивность, прозрачность и честность процесса, поставив под угрозу его демократический характер".

Среди наиболее серьезных нарушений были насилие в отношении членов оппозиции, запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и массовое злоупотребление административными ресурсами.

"Ограничительные правила предвыборной кампании ограничили конкуренцию, усилили давление на гражданское общество и СМИ, сузив пространство для критики власти", – заявил глава миссии ENEMO Златко Вуевич.

Миссия также выразила обеспокоенность независимостью и беспристрастностью ЦИК. По словам Вуйовича, выборы состоялись на фоне крайне поляризованной политической ситуации, углубленной разногласиями по законодательству, в частности, принятия закона об "иноагентах", вызвавшего массовые протесты против правительства.

Всего в органы управления избирательным процессом было подано 216 жалоб:

по деятельности УИК – 78,

злоупотребление административными ресурсами – 28,

нарушение во время агитации – 75.

Еще 40 жалоб остаются на рассмотрении, 17 из них были удовлетворены, другие отклонены.

Напомним, что "Комментарии! писали о том, что премьер Грузии раскрыл план действий после протестов оппозиции . 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, где главная борьба развернулась между пророссийской партией "Грузинская мечта" и оппозиционными проевропейскими силами. По предварительным данным , правящая партия получила свыше 54% голосов, что позволяет ей остаться у власти.