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Выборы в Грузии: международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы

сегодня, 18:55
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Лиля Воробьева

Парламентские выборы в Грузии прошли с многочисленными нарушениями, что серьезно подорвало демократическую целостность избирательного процесса.

Выборы в Грузии: международные наблюдатели заявили о значительных нарушениях

Выборы в Грузии (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Международной миссии ENEMO. Организация отметила, что выборы проходили "в условиях поляризации и ограничений, что взрывало инклюзивность, прозрачность и честность процесса, поставив под угрозу его демократический характер".

Среди наиболее серьезных нарушений были насилие в отношении членов оппозиции, запугивание избирателей, кампании по дискредитации наблюдателей и массовое злоупотребление административными ресурсами.

"Ограничительные правила предвыборной кампании ограничили конкуренцию, усилили давление на гражданское общество и СМИ, сузив пространство для критики власти", – заявил глава миссии ENEMO Златко Вуевич.

Миссия также выразила обеспокоенность независимостью и беспристрастностью ЦИК. По словам Вуйовича, выборы состоялись на фоне крайне поляризованной политической ситуации, углубленной разногласиями по законодательству, в частности, принятия закона об "иноагентах", вызвавшего массовые протесты против правительства.

Всего в органы управления избирательным процессом было подано 216 жалоб:

  • по деятельности УИК – 78,
  • злоупотребление административными ресурсами – 28,
  • нарушение во время агитации – 75.

Еще 40 жалоб остаются на рассмотрении, 17 из них были удовлетворены, другие отклонены.

Напомним, что "Комментарии! писали о том, что премьер Грузии раскрыл план действий после протестов оппозиции . 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, где главная борьба развернулась между пророссийской партией "Грузинская мечта" и оппозиционными проевропейскими силами. По предварительным данным , правящая партия получила свыше 54% голосов, что позволяет ей остаться у власти.



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Источник: https://enemo.org/post/enemo-election-observation-mission-to-2024-parliamentary-elections-in-georgia-presented-the-statement-of-preliminary-findings-and-conclusions-587
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