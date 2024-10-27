На парламентских выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта" получила значительное преимущество, получив более 54% голосов после подсчета 99,3% бюллетеней. По информации Центризбиркома Грузии, партия уверенно удерживает лидерство, в то время как оппозиционные силы уже заявили о непризнании итогов голосования.

Парламентские выборы в Грузии: кто одержал победу

Согласно данным ЦИК, после обработки большинства бюллетеней "Грузинская мечта" получила 54,08% голосов. Второе место заняла проевропейская "Коалиция за перемены", набравшая 10,92%. Третье место у "Единства — Национального", которое собрало 10,12% поддержки. Партия "Сильная Грузия" получила 8,78%, а партия экс-премьера Георгия Гахарии "За Грузию" — 7,76%.

Лидеры двух оппозиционных партий — "Единства — Национальной" и "Коалиции за перемены" — отказались признавать итоги голосования. Представительница "Единства — Национального", Тина Бокучава, заявила, что выборы состоялись с нарушениями и по их мнению, результаты были сфальсифицированы.

Ника Гварамия, лидер "Коалиции за перемены", также выразился резко, назвав действия "Грузинской мечты" попыткой конституционного переворота.

Читайте на портале "Комментарии" — Основатель и почетный глава пророссийской партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Эхо Кавказа.

Кроме того, грузинские оппозиционные партии вместе могут набрать более половины голосов на состоявшихся 26 октября парламентских выборах. У пророссийской "Грузинской мечты" серьезное проседание по поддержке. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Edison Research, сообщает "Эхо Кавказа". Чего ждать от парламентских выборов? Возможно ли кардинальное изменение курса Грузии? Издание "Комментарии" с этим вопросом и обратилось к экспертам.