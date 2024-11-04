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Выборы в Молдове: что должна наконец понять Украина

Украина должна понять, что именно люди, являются основным капиталом для государства

сегодня, 10:30
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Ткачик Олеся

Президентские выборы в Молдове преподносят Украине несколько уроков, отмечает политолог Михаил Басараб. По его словам, выборы продемонстрировали, что отток молодого трудоспособного населения в Европу существенно ухудшает соотношение сознательных и обморочных граждан в государстве.

Выборы в Молдове: что должна наконец понять Украина

Выборы в Молдове

"Если бы не голоса молдованы в Европе, то точно победил бы ставленник Кремля. Надо ведь учитывать, что у трудовых мигрантов есть еще родственники (они же и избиратели) на территории Молдовы", — отметил эксперт.

По его словам, такая же проблема наблюдается и у Грузии. Кроме того, добавляет политолог, эту проблему еще до полномасштабной войны начинала испытывать и Украина.

"Мы не знаем, какими будут демографические процессы после войны, но можем предполагать. Люди – главный капитал нации и государства. Его нужно беречь в национальных интересах, где бы кто ни жил", — подчеркнул Басараб.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным результатам, когда проработано 99,46% голосов, победу одерживает действующий президент Майя Санду. Об этом идет речь на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Когда было подсчитано почти 100% голосов, за Санду проголосовали 55.22% (922 570) избирателей, а за оппозиционера Стояногло – 44.78% (748081). Как пишет Newsmaker, Санду уже на правах победительницы прокомментировала предварительные результаты выборов. В частности, она отметила, что Молдова смогла показать свою волю и силу голосом каждого. Санду подчеркнула, что граждане Молдовы доказали, что объединившись, они могут победить тех, кто хотел их унизить.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid02h1qjVa1FkXKNZxTfcKCMa5oxrc4U6413mJEdUYz2xTuP3Shpikc7LT6tHPrQfZZHl
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