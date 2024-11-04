Выборы в Молдове: действительно ли Россия проиграла

По итогам президентских выборов в Молдове можно выдохнуть и немного успокоиться, но немного, заявил политолог Владимир Фесенко.

В Молдове состоялись президентские выборы. Фото из открытых источников

"Результаты и президентских выборов, и референдума стали серьезным предупреждением для Майи Санду и проевропейских сил в Молдове. Необходимо серьезно заниматься внутренней политикой. И также требуется разумный популизм в социальной политике. Это, кстати, и нас касается. Для всех критиков "популизма" нужно понимать, если вы будете принимать только непопулярные решения в социальной сфере, то вас будут ждать серьезные проблемы и поражения на выборах. И с коррупцией нужно бороться как системно, так и демонстративно, а не только говорить об этом. В противном случае это также станет поводом для негативных оценок в вашей политической зачетке. Нас это тоже касается", – подчеркнул Владимир Фесенко.

Политолог отметил, что Майе Санду рано праздновать победу.

"Проевропейским силам этой страны нужно сделать работу над ошибками и готовиться к парламентским выборам в следующем году. Именно на этих выборах будет разрешаться дальнейшая политическая судьба Молдовы, которая является парламентской республикой по форме правления", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается стойких успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.