Выборы в Молдове: кто побеждает по первым данным ЦИК

На выборах в Молдове активность избирателей превысила 54%, ведь большинство участков закрылись в 21:00 по местному времени. Действующая президент Мая Санду поблагодарила граждан за участие и призвала тех, кто еще не проголосовал за границей, сделать это как можно скорее. Об этом сообщает Радио Свобода.

Майя Санду и Александр Стояногло. Фото коллаж: comments.ua

По состоянию на 21:20, по данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, явка избирателей составила 54,12%. Это означает, что около 1,7 миллиона граждан страны приняли участие во втором туре президентских выборов. Майя Санду, которая стремится продолжить свое президентство, поблагодарила всех, кто пришел на участки, в частности, отметив активность молодежи и жителей Кишинева.

Избирательные участки работали с 7:00 до 21:00, а молдаване за границей имели возможность голосовать на 234 участках в 37 странах мира. В первом туре Санда получила 42,45% голосов, в то время как ее соперник, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, набрал 25,98%. По последним данным, после подсчета более 87% протоколов Стояногло ведет с поддержкой более 51%, а Санду получила почти 49%. Однако результаты могут измениться, ведь еще не проработана значительная часть голосов диаспоры, которая, как ожидается, поддерживает действующую президентку.

Напомним, самая высокая явка на первом туре выборов президента Молдовы среди зарубежных участков была зафиксирована в Москве, о чем сообщила глава Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжела Караман.

Портал "Комментарии" рассказывал, что в Молдове начался второй тур президентских выборов, где избиратели выбирают между проевропейской кандидаткой Маей Санду и пророссийским кандидатом Александром Стояногло. В частности, по данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, в основной список избирателей включены 2,7 миллиона граждан. Как отмечает Reuters, эти выборы могут повлиять на подготовку к парламентским выборам, которые пройдут следующим летом. На них партия Санду будет бороться за сохранение большинства парламента.