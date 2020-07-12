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Главная Новости Мир Европа Выборы в Польше: экзит-полы прогнозируют победу Дуды во втором туре
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Выборы в Польше: экзит-полы прогнозируют победу Дуды во втором туре

Согласно данным экзит-полов. действующий президент Польши Анджей Дуда превзошел своего конкурента на 1%

сегодня, 22:46
Автор:

Екатерина Белоброва
Выборы в Польше: экзит-полы прогнозируют победу Дуды во втором туре

Во втором туре президентских выборов в Польше, которые проходят сегодня, предварительную победу с отрывом в менее 1% одержал действующий президент Анджей Дуда. Об этом свидетельствуют данные экзит-полов страны, передает издание "Громадское".

Так, согласно предварительной информации, за Дуду проголосовали 50,4% избирателей, принявших участие в голосовании. На втором месте оказался оппозиционный кандидат от партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский с 49,6% голосов.

Отметим, что результаты находятся в пределах статистической погрешности в 2%, поэтому на самом деле окончательного победителя президентских выборов назвать пока нельзя.

По оценкам Ipsos, явка на выборах составила 68,9%, что является абсолютным рекордом за историю независимой Польши.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что первый этап президентских выборов прошел в Польше 29 июня, в результате которого Анджей Дуда и Рафал Тшасковский вышли во второй тур.

Добавим, что указанные выборы президента были перенесены на более поздний срок в связи с карантином в стране. 


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