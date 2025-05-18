Опрос избирателей на выходе из участков в Румынии, где проходит второй тур президентских выборов, показал победу проевропейского кандидата Никушора Дана.

В Румынии определяются с президентом. Фото из открытых источников

Как известно, во втором туре выборов в Румынии за пост президента соревнуются ультраправый пророссийский лидер партии AUR Джордже Симион, которому Украина и Молдова запретили въезд из-за угрозы нацбезопасности и проевропейский внепартийный мэр Бухареста Никушор Дан. Симион выиграл первый тур, набрав почти 41% голосов, в то время как Дан получил почти 21%.

Среди избирателей, опрошенных на выходе с участков, 54,1% (CURS) или 54,9% (Avangarde) заявили, что проголосовали за Дана, а 45,9% или 45,1% соответственно – за Симиона. Однако определенная часть опрошенных отказалась отвечать, поэтому результаты реального подсчета могут оказаться несколько иными.

Около 15% голосов поступят с участков за границей, где явка оказалась беспрецедентно высокой. Заграничные участки не были охвачены экзит-полами. Именно это голосование, как ожидается, будет решающим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.