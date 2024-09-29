Выступает за прекращение помощи Украине: в Австрии на парламентских выборах побеждает пророссийская партия

На парламентских выборах в Австрии лидирует пророссийская Австрийская партия свободы (FPÖ), получившая 29,1% голосов и получающая 57 мест в парламенте. Это на 26 больше, чем по результатам предыдущих выборов в 2019 году. Об этом сообщает Politico .

Парламентские выборы в Австрии (фото из открытых источников)

По предварительным результатам еще две оппозиционные партии – Социал-демократическая партия и NEOS – набрали соответственно 20,9% (40 мест) и 8,8% (17 мест).

Провластная Народная партия Австрии получила 26,3% голосов, что обеспечивает ей 52 места в парламенте, однако это на 19 мест меньше, чем в 2019 году. Партия "Зеленые — Зеленая альтернатива" потеряла 9 мест, получив 8,7% голосов и 17 мест.

Лидером FPÖ является Герберт Кикль, известный своими пророссийскими взглядами и критикой санкций против России. Он также выступает против выделения средств на военную помощь Украине. Кикль был министром внутренних дел Австрии с 2017 по 2019 год и членом Национальрата Австрии с 2006 по 2017 год.

Кикль неоднократно заявлял, что его вдохновителем является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также член коалиции националистов и евроскептиков "Патриоты за Европу" в Европарламенте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Австрия меняет свою политику по отношению к России. Россия ведет войну против Украины два с половиной года, но только сейчас правительство Австрии определилось с новой стратегией безопасности и классифицировало Россию как страну, составляющую "угрозу безопасности".

Нынешняя стратегия Австрии датируется 2013 годом, когда не было российской агрессии в Украине, австрийские компании вели бизнес в России и покупали ее энергоресурсы. Первое вторжение России в Украину в 2014 году не изменило ситуацию, а после второго — в 2024 году, Австрия через некоторое время решила изменить свою стратегию.

