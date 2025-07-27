"Я должен разочаровать их всех": президент Сербии сделал заявление о санкциях против России

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Slava Kot
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. По словам сербского лидера, Белград придерживается своей принципиальной политики, которая нравится гражданам Сербии.
Президент Сербии Александар Вучич. Фото из открытых источников
Александар Вучич во время экскурсии по новому Центру паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии рассказал, согласится ли его страна ввести санкции против России.
Сербский президент также ответил на заявления министра европейской интеграции Неманьи Старовича, предположившего, что Белград пойдет на санкции против России, когда Сербия станет частью ЕС. Такие заявления подвергли критике в РФ, однако Вучич настаивает, что Сербия, в любом случае, не введет ограничения для РФ.
Также Вучич заявил, что Сербия не планирует, чтобы ее использовали для геополитической игры и вновь повторил, что никаких санкций против России не будет со стороны Белграда.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на решение Сербии осудить российскую агрессию.
Также "Комментарии" писали, что Украина получает боеприпасы от неожиданного союзника. Россию разозлила Сербия.