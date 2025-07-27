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"Я должен разочаровать их всех": президент Сербии сделал заявление о санкциях против России

Сербия не будет вводить санкции против России.

27 июля 2025, 18:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. По словам сербского лидера, Белград придерживается своей принципиальной политики, которая нравится гражданам Сербии.

"Я должен разочаровать их всех": президент Сербии сделал заявление о санкциях против России

Президент Сербии Александар Вучич. Фото из открытых источников

Александар Вучич во время экскурсии по новому Центру паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии рассказал, согласится ли его страна ввести санкции против России.

"Мы продолжим нашу политику, которая была принципиальной и до сих пор оказалась правильной, никому не нравившейся, ни тем, кто на Западе, ни тем, кто на Востоке, но граждане Сербии ее любят, потому что это политика независимого и суверенного государства Сербия", – сказал Вучич.

Сербский президент также ответил на заявления министра европейской интеграции Неманьи Старовича, предположившего, что Белград пойдет на санкции против России, когда Сербия станет частью ЕС. Такие заявления подвергли критике в РФ, однако Вучич настаивает, что Сербия, в любом случае, не введет ограничения для РФ.

"Мне жаль, что некоторые наши друзья в российских СМИ едва ожидают, чтобы найти что-то, за что можно критиковать Сербию… Я должен разочаровать их всех вместе, Сербия не введет санкции против Российской Федерации", – сказал Вучич.

Также Вучич заявил, что Сербия не планирует, чтобы ее использовали для геополитической игры и вновь повторил, что никаких санкций против России не будет со стороны Белграда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России отреагировали на решение Сербии осудить российскую агрессию.

Также "Комментарии" писали, что Украина получает боеприпасы от неожиданного союзника. Россию разозлила Сербия.



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Источник: https://www.dnevnik.rs/vesti/politika/predsednik-aleksandar-vucic-srbija-nece-uvoditi-sankcije-rusiji-nastavicemo-sa-principijelnom-politikom-2025-07-27
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