Зачем России гибридная война в Молдове

Россия ведет против действующего правительства Молдавии гибридную войну. Задача российской власти — изменить ситуацию в стране изнутри и сделать страну своим вассалом в тылу Украины. Об этом в Телеэфире заявил политический аналитик, бывший представитель Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре, пишут "Комментарии".



Ради чего РФ воюет с правительством Молдовы

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“У меня нет никаких сомнений в том, что эти протесты координируются с Кремлем, это явные элементы так называемой гибридной войны, которую Россия развязала против нашей страны. Элемент этой гибридной войны: протесты, организованные партией Шор, которая официально была объявлена партнером России в Республике Молдова", — сказал он.

Политический аналитик напомнил, что перед зимой массово проводились пророссийские протесты с такими лозунгами, как мы все замерзнем и будет гуманитарная катастрофа, чтобы заставить президента Молдовы Майю Санду договариваться с Москвой о снижении цен на газ.

“Параллельно “Газпром” угрожал нам отключением газа полностью, в итоге сократил поставки вдвое. Видим игру в четыре руки: скоординированные действия Кремля и их агентов в Республике Молдова по дестабилизации ситуации, которые должны привести к смене правительства. Правительство сейчас проевропейское, поэтому нужно было поменять его на пророссийское. Сейчас они уже не говорят, что мы замерзли. Более того, мы начали закупать газ и электроэнергию в других местах, то есть впервые в истории независимой Молдовы появились альтернативные источники энергии для страны”, — подчеркнул он.

Теперь, по словам аналитика, лозунги у прокремлевских протестующих новые, якобы нынешнее правительство хочет втянуть Молдову в войну с Россией.

Происходят не простые протесты, на которые имеют право граждане любой демократии, а происходит участие в гибридной войне, ставки в которой очень велики. Представим, что Россия, терпящая, прямо скажем, позорное поражение в Украине, вдруг получит лояльное правительство в Молдове. Кроме того, что есть что доложить собственному населению, что смотрите, мы восстанавливаем Советский Союз, они получают послушного вассала в тылу Украины”, — отметил он.

Алексей Тулбуре добавил, что в таком случае изменится и политический курс Молдовы, а любые европейские перспективы и шансы на изменение уровня жизни к лучшему просто исчезнут.

"Вот как Россия использует своих солдат на фронтах, так и наших пенсионеров пытается использовать как "протестное мясо", пусть они простят меня за это сравнение", — обратил внимание Алексей Тулбуре.

На портале "Комментарии" говорилось, что в Молдове растет напряжение из-за возможного госпереворота, который планирует Кремль.

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