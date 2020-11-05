Зафиксирована вспышка птичьего гриппа в двух странах

Сразу в двух странах зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Об этом сообщили на страницах издания Reuters. От вируса пострадали фермы Нидерландов и Германии.

Фото: Gtn-pravda

Германию болезнь поразила на севере в провинциях Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония, Нидерланды — в восточном городе Пуйфлейк, в 30 км от границ Германии.

Местные власти уже начали бить тревогу. Рабочим птицефермам пришлось оперативно утилизировать больных птиц. Министерство сельского хозяйства Нидерландов приказало забить 200 тысяч кур.

Сейчас транспортировка птиц запрещена в радиусе 10 км. В некоторых регионах Европы уже объявили о высоком риске распространения птичьего гриппа.

Напомним, что птичий грипп — это серьезное вирусное заболевание сельскохозяйственных и диких птиц. Вирус быстро передается от одного пернатого носителя к другому и поражает дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт птицы.

По данным ВОЗ в отдельных случаях болезнь также может нести угрозу и для людей.

Последний случай птичьего гриппа в мире зафиксировали зимой в 2020 году в Китае.





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