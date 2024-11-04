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Марьян Ощановский
Коллективный Запад боится России, поэтому находит тысячу и одну отговорку, чтобы не дать Украине шанс на победу, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.
Запад ограниченно помогает Украине. Фото из открытых источников
Единственное, отметил он, в чем наши западные партнеры всегда правдивы – это в страхе перед эскалацией.
По его словам, ситуация ухудшается, в частности, из-за нехватки профессиональных дипломатов, которые не разговаривают с союзниками на их языке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.
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