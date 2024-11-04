Запад боится РФ: как партнерам преодолеть страх перед эскалацией

Коллективный Запад боится России, поэтому находит тысячу и одну отговорку, чтобы не дать Украине шанс на победу, заявил политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.

Запад ограниченно помогает Украине. Фото из открытых источников

"Все эти истории о том, что мир боится хаоса после поражения Кремля и усиления Китая – лишь дымовой занавес, за которым скрывается панический страх перед Россией и втягиванием в войну сытого Запада", – подчеркнул Николай Мельник.

Единственное, отметил он, в чем наши западные партнеры всегда правдивы – это в страхе перед эскалацией.

"Поэтому они пытаются нам дать настолько мало оружия, насколько это возможно, чтобы Украина не проиграла, но при этом ни в коем случае не выиграла. Если предположить, что Украина как государство хочет наконец решить российский вопрос путем уничтожения Кремля, то наши цели с коллективным Западом принципиально не совпадают", — подчеркнул политолог.

По его словам, ситуация ухудшается, в частности, из-за нехватки профессиональных дипломатов, которые не разговаривают с союзниками на их языке.

"И я сейчас не об акценте Валерия Залужного. А о том, что ни у одного конгрессмена из профильных комитетов Конгресса США не было информации от украинского посольства, какое конкретно оружие нужно Украине в 2025 году. То есть, при всем желании помочь, они лишены четкого видения", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в украинской армии достаточно солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. Затем в ВСУ начнется острая нехватка личного состава, пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон. NYT пишет, что представители американских военных и разведывательных служб пришли к выводу, что война в Украине больше не является безвыходной ситуацией, поскольку Россия добивается устойчивых успехов, а чувство пессимизма в Киеве и Вашингтоне усиливается.