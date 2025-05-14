Президент Франции Макрон предположил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, затрагивающие финансовые сервисы и углеводороды.

Против РФ могут ввести новые санкции. Фото из открытых источников

Лидер Франции отметил, что в Украине на карту поставлена безопасность, поэтому Украина и Запад хотят прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней.

Издание Reuters со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что громкие заявления лидеров ЕС могут взорвать доверие к Евросоюзу, если за ними не будут стоять реальные действия.

"Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить — несерьезно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет — уже трудно. Опасность в том, что Россия может воспринять все это как", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерала Сергея Суровикина — бывшего командующего группировкой российских войск в Украине, руководившего отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве заметили на церемонии возложения венков в Алжире. На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства. Генерал идет рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что требуя от Украины немедленно начать мирные переговоры с Россией, Дональд Трамп отверг разработанные планы европейских стран, которые хотели убедить США ввести санкции против РФ в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия с 12 мая. Европейские дипломаты рассказали The Guardian, что целью визита Кира Стармера, Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Дональда Туска в Киев было оказывать давление на Дональда Трампа, чтобы он признал, что Владимир Путин медлит с миром, а потому у США нет другого выбора, как ввести жесткие экономические санкции.