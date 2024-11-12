Запад очень слабо понимает, что действительно происходит в Украине, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Запад настаивает на переговорах с РФ. Фото из открытых источников

По его словам, непонимание Запада заметно и по их позиции с вооружением, и даже по "теориям переговоров", которые в последние дни публикуются в невероятном количестве.

"На фронте позиция Запада отражается в двух составляющих: практической, то есть отсутствии достаточного количества вооружения и боеприпасов, и морально-психологической — когда украинцы видят новости и рисуют себе самые плохие сценарии. Не сказал бы, что выборы в США сильно повлияли на состояние украинских бойцов, потому что все же, кто бы ни был там президентом, есть какой-то общеполитический вектор. А у нас есть реалии трех лет полномасштабной войны, когда вся позиция Запада стабильно выглядит гораздо слабее коалиции наших врагов", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ добавил, что, наблюдая события на Западе, украинской национальной идеей давно должна стать вера в себя и свои собственные силы.

"И не только вера, но и целенаправленная работа над тем, чтобы стать самодостаточными", — резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил он.