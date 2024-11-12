Запад не понимает Украину: в ВСУ объяснили, почему невозможны переговоры с РФ

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Марьян Ощановский
Запад очень слабо понимает, что действительно происходит в Украине, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Запад настаивает на переговорах с РФ. Фото из открытых источников
По его словам, непонимание Запада заметно и по их позиции с вооружением, и даже по "теориям переговоров", которые в последние дни публикуются в невероятном количестве.
Офицер ВСУ добавил, что, наблюдая события на Западе, украинской национальной идеей давно должна стать вера в себя и свои собственные силы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал , что Россия готовится к возможному новому наступлению на юге Украины, которое может начаться в любой момент. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Владислава Волошина. Российские силы перемещают подготовленные штурмовые подразделения на передовую в южной части Запорожской области, где они готовятся к наступательным действиям. "Мы ожидаем, что наступление может начаться в ближайшее время, и речь даже не идет о неделях — это может произойти со дня на день", — сообщил он.
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