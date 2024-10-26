Запад устал: действительно ли союзники ждут, когда Украина упадет

Запад не против повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний.

Партнеры продолжают помогать Украине. Фото из открытых источников

"Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае Украины хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым. Все сделали вид, что ничего и не произошло", — заявил Тарас Загородний.

По мнению политолога, США и Европа на самом деле не стремятся к победе Украины, поскольку не заинтересованы, чтобы после победы Украины в Восточной Европе появился сильный игрок с большой армией и мощным ВПК.

"Поэтому Запад начинает больше обещать, чем помогать. План победы, предложенный Владимиром Зеленским, направлен на то, чтобы заставить США и страны ЕС выполнять свои обязательства перед Украиной. Украина благодаря Курской операции, уничтоженным складам на территории РФ и ударам по российской энергетике расшатала кремлевский режим. Кроме того, в РФ назревает конфликт между Чечней и Дагестаном – национальными республиками, где сильны антироссийские настроения. Поэтому Вашингтон и Берлин заговорили о завершении войны в Украине, чтобы спасти Россию", – добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине. "Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и позорным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.