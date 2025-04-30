Западные компании готовятся к возвращению в РФ: скандальные подробности

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Марьян Ощановский
Западные сырьевые трейдеры, страховщики и судоходные компании рассматривают возможность возобновления торговли с Россией в преддверии возможной отмены санкций США.
Бизнес готовится к приезду в РФ. Фото из открытых источников
Западные компании уже обсуждают с юристами планы возвращения в РФ, сообщает Financial Times.
В издании отметили, что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к РФ заставляет западные компании задуматься над вопросом о том, как они могут структурировать свою деятельность, чтобы возобновить торговлю с российскими компаниями. По словам юридических консультантов, главной проблемой для таких компаний является то, что санкции ЕС и Великобритании против Москвы останутся в силе.
Партнер и специалист по санкциям в HFW Дэниел Мартин поделился, что западные компании разрабатывали свою санкционную политику в соответствии с мерами США. Теперь же их клиенты задаются вопросом, не нужно ли просмотреть эти программы, чтобы они, прежде всего, соответствовали европейской позиции.
Партнер и специалист по санкциям в HFW добавил, что в случае ослабления американских санкций нефтетрейдеры, вероятно, будут стремиться возобновить сотрудничество с Россией быстрее, чем нефтедобывающие компании, нуждающиеся в более значительных инвестициях для возобновления деятельности.
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