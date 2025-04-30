Западные компании готовятся к возвращению в РФ: скандальные подробности

Западные сырьевые трейдеры, страховщики и судоходные компании рассматривают возможность возобновления торговли с Россией в преддверии возможной отмены санкций США.

Бизнес готовится к приезду в РФ. Фото из открытых источников

Западные компании уже обсуждают с юристами планы возвращения в РФ, сообщает Financial Times.

В издании отметили, что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к РФ заставляет западные компании задуматься над вопросом о том, как они могут структурировать свою деятельность, чтобы возобновить торговлю с российскими компаниями. По словам юридических консультантов, главной проблемой для таких компаний является то, что санкции ЕС и Великобритании против Москвы останутся в силе.

"Раздвоение США и Европы – главная проблема для бизнеса на данный момент. Некоторые компании планируют эти изменения и то, что они означают для их бизнеса и что они могут сделать, чтобы подготовиться к ним", – рассказал руководитель отдела регулирования и расследований юридической фирмы Clyde&Co Сэм Тейт.

Партнер и специалист по санкциям в HFW Дэниел Мартин поделился, что западные компании разрабатывали свою санкционную политику в соответствии с мерами США. Теперь же их клиенты задаются вопросом, не нужно ли просмотреть эти программы, чтобы они, прежде всего, соответствовали европейской позиции.

"Мне не кажется вероятным, что любое ослабление санкций повлечет за собой немедленную отмену всех ограничений со стороны США", — сказал Дэниел Мартин.

Партнер и специалист по санкциям в HFW добавил, что в случае ослабления американских санкций нефтетрейдеры, вероятно, будут стремиться возобновить сотрудничество с Россией быстрее, чем нефтедобывающие компании, нуждающиеся в более значительных инвестициях для возобновления деятельности.