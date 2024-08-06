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Завершение эры протестов: "Последнее поколение" объявило о самороспуске

В Австрии движение «Последнее поколение», активисты которого перекрывали дороги, заявило о самороспуске

сегодня, 11:25
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Черновалова Кристина

Австрийское отделение движения "Последнее поколение", известное своими радикальными акциями протеста, включая перекрытие дорог, объявило о прекращении своей деятельности. Пресс-секретарь движения, Марина Хаген-Канаваль, сообщила, что оставшиеся средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с судебными разбирательствами против активистов. Об этом пишет BILD. 

Завершение эры протестов: "Последнее поколение" объявило о самороспуске

Завершение эры протестов: "Последнее поколение" объявило о самороспуске

"Оставшиеся средства мы направим на покрытие расходов, связанных с уголовными делами и расследованиями [против активистов]. Наши каналы для пожертвований останутся открытыми, поскольку всё ещё остаются высокие штрафы и большие судебные издержки", — сказала Хаген-Канаваль.

Это решение стало неожиданностью для многих, учитывая активную позицию движения в вопросах климатической политики. "Последнее поколение" неоднократно призывало к более решительным мерам по борьбе с изменением климата и критиковало правительство за недостаточную активность в этой области.

В своем заявлении активисты подчеркнули, что они "протестовали самыми разными способами и продолжали жить, несмотря на ненависть и угрозы смерти". Они также обвинили правительство в ответственности за гибель миллиардов людей и заявили, что "общество потерпело крах".

Что дальше?

Самороспуск "Последнего поколения" вызывает вопросы о будущем климатического активизма в Австрии. Будут ли другие организации продолжать борьбу за более жесткую климатическую политику? Какими будут новые формы протеста? Эти вопросы остаются открытыми.

Реакция общества

Решение "Последнего поколения" вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Одни поддерживают активистов и считают их действия оправданными, другие критикуют их за радикализм и нарушение общественного порядка.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18057
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