Зеленский разозлил Фицо: президент категорически против транзита газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вопрос транзита газа через Украину является одним из главных разногласий между двумя странами. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фицо критикует позицию Украины по российскому газу

"У нас расходятся взгляды по транзиту газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов совершать транзит другого газа, кроме российского", – сказал Фицо, которого цитирует словацкое издание Pravda.

Разговор о газе стал особенно актуальным, ведь Украина настаивает на том, чтобы Россия не получала прибыли от его продаж в Европу во время войны. Зеленский четко отметил, что Украина не позволит Кремлю зарабатывать на транзите через ее территорию, даже если это приведет к трудностям других стран.

"Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в Россию до окончания войны — можно думать. Но мы не дадим возможности дополнительных заработков Российской Федерации на этой войне", — отметил Зеленский.

Фицо со своей стороны считает такую позицию неправильной. По его словам, отказ от транзита российского газа может повлечь за собой рост цен и ущерб для экономик стран ЕС, в частности Словакии. Он также призвал Еврокомиссию защищать интересы государств-членов союза.

Читайте на портале "Комментарии" — Словакия со следующей недели планирует провести серию переговоров, цель которых — обеспечение поставки российского газа после того, как действующий транзитный контракт, касающийся Украины, закончится в конце этого года.