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Жаловался на Зеленского: венгерский дипломат позвонил Лаврову

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным,

сегодня, 19:25
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Лиля Воробьева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждали ситуацию в Украине. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Жаловался на Зеленского: венгерский дипломат позвонил Лаврову

Петер Сиярто и Лавров (фото из открытых источников)

Сиярто выразил недовольство тем, что, по его словам, украинский президент Владимир Зеленский отверг венгерское предложение о временном прекращении огня и масштабном обмене пленными.

В ответ Лавров заявил, что Украина якобы регулярно игнорирует "мирные инициативы" и предложения, касающиеся гуманитарных вопросов, безопасности Черноморского региона и атомных электростанций.

"Министры договорились продолжать тесный и доверительный диалог по поводу украинского кризиса, учитывая оценки и идеи, поступающие от разных стран", — отметили в МИД России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский пристыдил Орбана после звонка Путину. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавний звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. По словам, Зеленского, Орбану не нужно играть на "собственный имидж" из-за войны в Украине.

Владимир Зеленский подверг критике очередной звонок европейского политика Путину. На этот раз российскому диктатору позвонил по телефону Виктор Орбан. Президент Украины подчеркнул, что разговоры об окончании войны не могут состояться без Киева. Зеленский добавил, что для достижения реального мира в Украине нужна решимость США и единство Европы, которые будут придерживаться окончания войны на основе принципов Устава ООН.

11 декабря Виктор Орбан заявил, что провел часовой телефонный разговор с Путиным. Венгерский политик рассказал, что наступают "опасные недели" войны, поэтому он делает "дипломатические шаги" для прекращения огня и начала мирных переговоров.



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Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1987122/
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