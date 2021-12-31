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Ждал 2 года: в Польше украинцу, которому на работе оторвало руку, дали не такой протез

Устройство, которое он ждал 2 года, не отвечает потребностям мужчины

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В польской Нижней Силезии, в районе города Жарув гражданину нашей страны, занятому на производстве по переработке пластика, была оторвана рука. Его 2 года кормили обещаниями приобрести протез, а когда его дали, оказалось, что он ему не подошел. Об этом сообщает InPoland.

Ждал 2 года: в Польше украинцу, которому на работе оторвало руку, дали не такой протез

Оказалось, что протез ему не подходит (фото из открытых источников)

Украинский гражданин Руслан Данкевич прибыл в Польшу, чтобы найти работу в 2019 году. Он нашел вакансию на производстве, где перерабатывали пластик. Когда случилась беда, он как раз заменял товарища. В процессе производства забилась труба. Рабочий намеревался почистить механизмы, но руку ему затянуло к вентилятору. Так он остался без руки и стал инвалидом.

Когда он был в медицинском учреждении, посредник приехал к нему с документами. Потерпевший не ознакомился с ними, не знал, о чем там говорилось, но, находясь под действием обезболивающего, поставил там свою подпись. Оказалось, что он сам вынес приговор, потому что именно так признал себя виновным в несчастном случае на производстве.

Теперь украинец знает, что на этих бумагах стоит подпись, которую поставил переводчик, который будто бы был в больнице. Но он там не явился.

Польское агентство труда под предлогом, что истек его срок пребывания на польской территории, заставило его вернуться в Украину. Дома травмированный лечился за свой счет и потратил все заработанные средства. Ни посредник из Польши, ни работодатель не поинтересовались судьбой изуродованного украинца.

Подлечившись, он снова уехал на работу в соседнюю страну. Работал на том же производстве, но с одной рукой ему пришлось нелегко. Сейчас он работает на другом участке работы – в конюшне ухаживает за лошадьми.

И беспокоит напоминаниями о протезе бывших работодателей, ведь по их вине стал инвалидом.

В польской инспекции труда журналистам объяснили, что украинец систематически не соблюдал правила безопасности.

Рабочий таки добился от фирмы протеза, но он ему не подходит, потому скорее напоминает муляж и не отвечает потребностям травмированного. Стоит 80 тыс. злотых.

Представители производства, где работал наш земляк, сообщили, что это приобретение протеза не их обязательное обязательство, а моральный долг, проявленный к потерпевшему.

Также от компании отметили, что Руслану Данкевичу предлагали в дальнейшем новое место работы. Сейчас искалеченный рабочий накапливает доказательства, чтобы доказать, что подпись под документом была им поставлена под действием сильных обезболивающих препаратов. С этого времени ни копейки материальной компенсации ему никто не выплатил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше пьяные молодые люди ворвались в хостел , где живут украинцы.


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Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/u-polshhi-na-zavodi-ukra%d1%97ncyu-vidirvalo-ruku-2-roki-chekav-na-protez-vid-robotodavcya-yakijj-jjomu-ne-pidijjshov-foto-video/
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