Зима для ВСУ будет непростой: прогноз президента Чехии

Президент Чехии, бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что контрнаступление Украины не оправдало ожиданий, а ближайшая зима будет непростой для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает чешское издание Blesk, пишет портал "Комментарии".

Петр Павел дал неутешительный прогноз относительно перспектив ВСУ на ближайшие месяцы. Фото из открытых источников

По словам президента Чехии, контрнаступление ВСУ продвигается не так, как надеялись сами украинцы.

"Время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению. Поставки оружия, в котором нуждается Украина, задерживаются. Украинские солдаты чувствуют себя не только уставшими, но и все больше разочаровываются в поддержке Запада и чувствуют, что мы бросаем их", — заявил Петр Павел.

По его мнению, в преддверии зимы украинская армия находится не в лучшей "отправной точке".

"Зима, конечно, будет непростой для Украины", – отметил президент Чехии.

Одной из причин, почему украинское контрнаступление не смогло достичь поставленных целей Петр Павел назвал обеспечение оружием и боеприпасами, которых Россия смогла поставить своей армии больше, чем западные страны – украинской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что думают эксперты о том, что и почему происходит на всех фронтах российско-украинской войны и чего ждать дальше. По словам бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, в этом году Украина начала наступление, действуя по тактике многих порезов. Но это было важно для того, чтобы нащупать слабые места обороны противника. Понять свой и враждебный потенциал. После этого нужно было бросать максимальные силы и средства на нащупанное слабое место, но по другим направлениям идти в оборону. Этого не вышло.

