Злоупотребляет властью: в Словакии обвинили главу полиции

Главу полиции Словакии Петра Коваржика обвиняют в злоупотреблении властью. Об этом информирует "Европейская правда", ссылаясь на Euractiv.

Пётр Коваржик - глава полиции в Словакии, фото "Европейская правда"

За препятствия правосудию и злоупотребление властью ему грозит судебное преследование.

"Глава полиции подозревается в трёх крупных коррупционных делах. Сам же Коваржик отрицает обвинения против него" — информирует прокуратура.

Ранее, одно из расследуемых дел о коррупции было остановлено по приказу главы полиции. Как сообщает прокуратура Словакии, это было одной из главных причин, по которой не задержали подозреваемых.

К слову, один из обвиняемых покинул страну и уехал в Хорватию, где просил политическое убежище.

Напомним, что вначале текущего года, Пётр Коваржик занял пост главы полиции Словакии после того, как его предшественник Милан Лучанский покончил жизнь самоубийством. Перед смертью, его, также, обвинили в коррупции.

Подчеркнём, что предшественник Милана Лучанского Тибор Гашпар тоже подвергся обвинениям в коррупции и сейчас находится под стражей.

Отметим, что после парламентских выборов в Словакии, в марте прошлого года, полицейские провели мероприятия по борьбе с коррупцией в стране. В итоге, ряд чиновников и кандидаты предыдущего правительства в настоящее время находятся в заключении.

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