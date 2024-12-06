logo

BTC/USD

99360.56

ETH/USD

3989.71

LTC/USD

137.64

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Звездный футболист и мэр Тбилиси резко ответил Зеленскому после санкций
commentss НОВОСТИ Все новости

Звездный футболист и мэр Тбилиси резко ответил Зеленскому после санкций

Каха Каладзе не сдержал эмоций

6 декабря 2024, 19:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 В Грузии, где продолжаются протесты против новоизбранной власти, генеральный секретарь партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе высказал критическое мнение относительно президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает портал IPN, Каладзе заявил, что Зеленский якобы ставит интересы других стран выше интересов Украины и ее граждан.

Звездный футболист и мэр Тбилиси резко ответил Зеленскому после санкций

Каха Каладзе (фото из открытых источников)

"Сегодня он (Зеленский — Ред.) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран", — заявил Каладзе.

Политик также выразил уверенность, что украинский народ в будущем поймет, какие силы и с чьей помощью влияют на события в Украине.

Эти высказывания прозвучали на фоне санкций, введенных Украиной против 19 грузинских политиков, среди которых и сам Каладзе. Ранее, 5 декабря, Владимир Зеленский резко осудил действия грузинской власти, обвинив ее в сотрудничестве с Кремлем, и пообещал подготовить санкции против чиновников, которые, по его словам, "сдают страну Путину".

Каха Каладзе известен не только как политик, но и как бывший профессиональный футболист. В прошлом он был универсальным защитником итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Грузии повторил российскую методичку, отреагировав на санкции Зеленского. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение Киевом санкций против грузинских чиновников свидетельствует "о сложном положении украинской власти". Так он отреагировал на санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским 5 декабря. заявление грузинского премьера цитирует местное медиа Interpressnews.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости