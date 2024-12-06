Звездный футболист и мэр Тбилиси резко ответил Зеленскому после санкций

В Грузии, где продолжаются протесты против новоизбранной власти, генеральный секретарь партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" и мэр Тбилиси Каха Каладзе высказал критическое мнение относительно президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает портал IPN, Каладзе заявил, что Зеленский якобы ставит интересы других стран выше интересов Украины и ее граждан.

Каха Каладзе (фото из открытых источников)

"Сегодня он (Зеленский — Ред.) не принадлежит себе, своей семье и, что самое главное, не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам других стран", — заявил Каладзе.

Политик также выразил уверенность, что украинский народ в будущем поймет, какие силы и с чьей помощью влияют на события в Украине.

Эти высказывания прозвучали на фоне санкций, введенных Украиной против 19 грузинских политиков, среди которых и сам Каладзе. Ранее, 5 декабря, Владимир Зеленский резко осудил действия грузинской власти, обвинив ее в сотрудничестве с Кремлем, и пообещал подготовить санкции против чиновников, которые, по его словам, "сдают страну Путину".

Каха Каладзе известен не только как политик, но и как бывший профессиональный футболист. В прошлом он был универсальным защитником итальянского клуба "Милан" и национальной сборной Грузии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что премьер Грузии повторил российскую методичку, отреагировав на санкции Зеленского. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение Киевом санкций против грузинских чиновников свидетельствует "о сложном положении украинской власти". Так он отреагировал на санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским 5 декабря. заявление грузинского премьера цитирует местное медиа Interpressnews.