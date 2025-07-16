Брижит Макрон не сдается: дело о возможном изменении пола первой леди Франции вернется в суд

Первая леди Франции Брижит Макрон не оставляет попыток защитить свою честь по делу, которое годами сопровождалось скандалами и теориями заговора. Жена Макрона подала кассационную жалобу, чтобы обжаловать решение апелляционного суда, оправдавшего авторов фейковой записи о якобы изменении ее пола.

Эмманюэль и Брижит Макрон. Фото из открытых источников

В декабре 2021 года две активистки Амандин Руа и Наташа Рэй опубликовали видео, в котором заявили, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной и раньше называлась Жан-Мишель Тронье, так же, как ее родной брат. Авторы подали свои утверждения как "независимое журналистское расследование", намекая на сговор, в который якобы был вовлечен и действующий президент Франции.

Видео мгновенно набрало популярность в соцсетях, в частности в среде приверженцев теорий заговора и ультраправых. Именно тогда семья Макронов решила обратиться в суд с иском о клевете.

В 2024 году суд первой инстанции признал утверждения ответчиков безосновательными. Брижит Макрон и ее брат получили компенсации в размере 8000 и 5000 долларов соответственно. Однако 10 июля 2025 года апелляционный суд неожиданно отменил это решение, оправдав обеих ответчиков.

Реакция Елисейского дворца была быстрой. Брижит Макрон сразу объявила о намерении обратиться в Кассационный суд – высшую судебную инстанцию во Франции. Ее брат тоже пошел по следам первой леди. Как заявил адвокат Жан Энноки, представляющий Брижит Макрон, он также передал дело в Кассационный суд

Дата рассмотрения обеих жалоб еще не назначена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская блоггерша Кендес Овенс также заявляла, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона — мужчина, сделавший операцию по смене пола.

Также "Комментарии" писали о том, как выглядела Брижит Макрон в молодости. В сеть попали архивные фото первой леди Франции.