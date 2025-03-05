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Быстрый мир в Украине невозможен: Макрон объяснил почему

Французский лидер выступил с обращением к нации

5 марта 2025, 22:11
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Марьян Ощановский

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об угрозе со стороны России для безопасности Франции и всей Европы.

Быстрый мир в Украине невозможен: Макрон объяснил почему

Макрон против скорейшего мира. Фото из открытых источников

По словам французского лидера, война в Украине опасна для всех европейских стран.

"Если страна может безнаказанно вторгнуться к своему соседу в Европе, то никто больше не может быть ни в чем уверен. Российская угроза существует, и она затрагивает страны Европы", – сказал Эмманюэль Макрон.

Президент Франции выступил против идеи скорейшего перемирия в Украине без предварительных условий и гарантий безопасности.

"Мир не может быть построен под диктатом России. Но Франция приветствует все реальные шаги к устойчивому миру в Украине", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.



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Источник: https://www.bfmtv.com/politique/elysee/direct-allocution-de-macron-guerre-en-ukraine-trump-suivez-le-discours-du-president-en-live_LN-202503050710.html
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