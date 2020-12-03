Бывший президент Франции умер от коронавируса

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Кириєнко Анна
Стало известно, что от коронавируса скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Политику было 94 года. Об этом сообщило издание Reuters.
Валери Жискар д'Эстен
Мужчина заразился коронавирусом. В сентябре он попал в больницу с респираторными осложнениями, а в середине ноября его госпитализировали в лечебницу во французском городе Тур. Там он пробыл 5 дней, после чего вернулся домой.
Не в силах бороться с болезнью 94-летний Валери Жискар д'Эстен умер в своем семейном доме.
Похороны пройдут в тесном семейном кругу.
Жискар находился на посту президента один полный семилетний срок с 1974 по 1981 год.
За время своего правления Жискар сделал много для развития железнодорожной отрасли и способствовал строительству АЭС.
Жискар запомнился как модернизатор французского общества. Он был одним из архитекторов европейской интеграции. В свое время политик занимался рассмотрением таких вопросов как развод по взаимному согласию и легализация абортов.
При нем Франция постепенно начала возвращаться в военные структуры НАТО.
Кроме политической деятельности, Жискар активно развивался в сфере экономики и написал ряд книг в этой области. Перед тем как стать президентом Франции, он несколько лет проработал министром экономики и финансов. С 2003 года бывший глава государства был членом Французской академии.
Напомним, что Франция планирует провести массовую вакцинацию с апреля по июнь 2021 года. Первые вакцины будут предназначены для наиболее уязвимой аудитории. В частности в приоритете пенсионеры, проживающие в домах престарелых.
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