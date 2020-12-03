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Бывший президент Франции умер от коронавируса

Бывшему президенту Франции Валери Жискар д'Эстену было 94 года

сегодня, 07:55
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, что от коронавируса скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Политику было 94 года. Об этом сообщило издание Reuters.

Бывший президент Франции умер от коронавируса

Валери Жискар д'Эстен

Мужчина заразился коронавирусом. В сентябре он попал в больницу с респираторными осложнениями, а в середине ноября его госпитализировали в лечебницу во французском городе Тур. Там он пробыл 5 дней, после чего вернулся домой.

Не в силах бороться с болезнью 94-летний Валери Жискар д'Эстен умер в своем семейном доме.

Похороны пройдут в тесном семейном кругу.

Жискар находился на посту президента один полный семилетний срок с 1974 по 1981 год.

За время своего правления Жискар сделал много для развития железнодорожной отрасли и способствовал строительству АЭС.

Жискар запомнился как модернизатор французского общества. Он был одним из архитекторов европейской интеграции. В свое время политик занимался рассмотрением таких вопросов как развод по взаимному согласию и легализация абортов.

При нем Франция постепенно начала возвращаться в военные структуры НАТО.

Кроме политической деятельности, Жискар активно развивался в сфере экономики и написал ряд книг в этой области. Перед тем как стать президентом Франции, он несколько лет проработал министром экономики и финансов. С 2003 года бывший глава государства был членом Французской академии.

Напомним, что Франция планирует провести массовую вакцинацию с апреля по июнь 2021 года. Первые вакцины будут предназначены для наиболее уязвимой аудитории. В частности в приоритете пенсионеры, проживающие в домах престарелых.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Франция закроет все горнолыжные курорты на зимние каникулы.



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Источник: https://www.reuters.com/article/us-people-giscard/former-french-president-giscard-destaing-dies-at-94-idUSKBN28C3D1?il=0
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