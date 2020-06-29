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Бывший премьер Франции угодил за решетку из-за фейкового трудоустройства жены

Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон получил тюремный срок за то, что его жена фиктивно числилась его помощницей на госслужбе

сегодня, 23:41
Автор:

Таисия Ерохина
Бывший премьер Франции угодил за решетку из-за фейкового трудоустройства жены

Экс-премьер-министр и бывший кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон и его жена подлежат тюремному заключению, всему виной – поддельное трудоустройство супруги госслужащего. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что политик был признан виновным в растрате госсредств. Так, он выплатил своей жене Пенелопе Фийон 831 тыс. евро за работу в качестве помощницы, которую она занимала в 1998-2013 годах фиктивно. Фийона приговорили к пяти годам тюрьмы, три из которых условно. Супруга получила условный срок (три года), поскольку суд признал ее соучастницей хищения и сокрытия госсредств. Кроме того, супругам предстоит оплатить штраф в 375 тыс. евро, а еще более 1 млн евро - вернуть в Национальную ассамблею, где и работала женщина. Также бывший чиновник в течении 10 лет не сможет занимать государственные должности, согласно решению суда. Отметим, что адвокаты фигурантов собираются подать апелляцию.

Добавим, что 66-летний француз стал самым взрослым политическим деятелем, получившим наказание в виде лишения свободы с 1958 года.

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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/news-53222661
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