Частный коллекционер завладел ступеньками Эйфелевой башни

Часть лестницы Эйфелевой башни, состоящая из 14 ступеней из кованого железа с болтовым креплением, была продана во вторник 1 декабря за 274 475 евро и присоединилась к частной европейской коллекции, объявил аукционный дом Artcurial.

ФОТО: francetvinfo

В 1983 году установка лифта между двумя последними этажами Башни вызвала необходимость демонтажа и разрезания лестницы на 24 секции. Одна из них с тех пор хранится на первом этаже Башни, а три других были переданы в дар французским музеям: Музею Орсе, Ла Виллет (Париж) и Исторической дюфер (Нанси).



В том же году оставшиеся двадцать предметов были проданы коллекционерам по всему миру. Единственные две секции, которые остались во Франции, были приобретены певцом Ги Беаром, который, в свою очередь, продал их в 2015 году.

Эти различные изделия теперь можно увидеть на престижных площадках по всему миру: в Фонде Йоиши в Яманаси в Японии или возле Статуи Свободы в Нью-Йорке. Другие находятся в зарубежных частных коллекциях, в частности, в Швейцарии, Италии и Канаде.

Это четвертый раз, когда Artcurial выставляет на аукцион часть Эйфелевой башни. Первая секция длиной 3,5 метра была продана за 220 000 евро в 2013 году, вторая была продана за в десять раз большую сумму — 523800 евро в 2016 году, а третья была продана за 176 150 евро в 2018 году.



324 метра высотой и ставшая одним из символов Парижа, наряду с Нотр-Дамом и базиликой Святого Сердца Монмартра, Эйфелевая башня была построена Гюставом Эйфелем (1832-1923) для Всемирной выставки 1889 года.

Как сообщало издание "Комментарии", Эйфелева башня под угрозой взрыва.

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