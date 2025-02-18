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Дал заднюю: Макрон сделал новое заявление о французских миротворцах в Украине

Франция не планирует отправлять в Украину пехотинцев

18 февраля 2025, 23:02
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Марьян Ощановский

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует отправлять французские сухопутные войска в Украину.

Дал заднюю: Макрон сделал новое заявление о французских миротворцах в Украине

Макрон о миротворцах в Украине. Фото из открытых источников

"Я никогда не объявлял об отправке сухопутных войск. Сегодня Франция не готовится отправлять наземные войска. Заявления о возможности отправки войск в Украину делаются для того, чтобы восстановить стратегическую двусмысленность после того, как Джо Байден заявил, что не отправит войска. Эта неопределенность полезна для нас, поскольку она может помочь нам оказывать давление на Путина", — заявил французский президент.

Среди возможных гарантий безопасности для Украины Макрон назвал перевооружение украинцев, отправку военных специалистов или войск в тыловые регионы, а также членство Украины в НАТО.

"Войска могут быть отправлены в неконфликтные зоны для успокоения украинцев. Это именно то, что мы думаем с британцами. Мы могли бы принять решение в рамках переговоров о проведении, согласно мандату Организации Объединенных Наций, миротворческой операции, которая в то время проводилась бы вдоль линии фронта", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики активизировались на Покровском направлении и пытаются пересечь административную границу Днепропетровской области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне рвутся к административной границе Днепропетровской области после того, как подразделения Сил обороны Украины провели успешные контратаки под Покровском", — сообщил офицер ВСУ. Он рассказал, что противник взял относительную паузу в окрестностях Покровска и активизировался в районе Надежовки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины. По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США. "Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/en-direct-guerre-en-ukraine-macron-demande-des-garanties-de-securite-fortes-et-credibles-pour-une-paix-solide-et-durable-20250218#18-02-2025-19-57-56
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