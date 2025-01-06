Действительно ли военные бежали из учебы во Франции: Париж ответил

Среди украинских военных, которые проходили учения во Франции, были случаи побега.

Учения ВСУ во Франции. Фото из открытых источников

Как сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя французской армии, во время учебы дезертировали несколько десятков бойцов ВСУ, но побеги не являлись массовым явлением.

"Среди украинцев было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным, учитывая количество людей, которые прошли подготовку. Украинцы находились во французских казармах, но имели право выходить", — рассказал представитель армии Франции.

Как известно, во Франции проходила учеба 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая сейчас находится на Покровском направлении. Журналист Юрий Бутусов в конце декабря 2024 года заявил о ненадлежащем формировании и обеспечении 155-й бригады, в частности о проблемах с личным составом, техникой и боеприпасами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки Украины. "По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения — российско-украинская война", — говорится в сообщении СВР.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в2024 году увеличилось количество случаев самовольного оставления части и дезертирства в украинской армии, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, по словам главы государства, с осени количество случаев побегов с фронта начало уменьшаться. "Случаи СЗЧ в 2024 году участились, но с сентября-октября начали уменьшаться. Это факт", — сказал Владимир Зеленский.