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Главная Новости Мир Франция Директор предприятия во Франции взял в заложники жену: 2 раненых
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Директор предприятия во Франции взял в заложники жену: 2 раненых

Двое людей ранены возле места происшествия

сегодня, 22:16
Автор:

Татьяна Лозовенко

Директор предприятия в городе Домон (департамент Валь-д'Уаз) удерживает в заложниках собственную жену. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM. 

Директор предприятия во Франции взял в заложники жену: 2 раненых

По его данным, прибывшее на место ЧП подразделение жандармерии обнаружило у здания двух раненых, которым оказана помощь. Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником. В жандармерии не исключают, что речь идет о ссоре на бытовой почве. Подробности инцидента пока не сообщаются. Официальный заявлений полиций не делала. 

Издание Le Figaro сообщает, что прокуратура уже начала расследование, не сообщил подробности дела.

Напомним, сегодня, 17 декабря, портал Medical News взял интервью у доцента Университета Макгилла Джасвиндера Сингха, который рассказал, почему некоторые животные могут заразиться коронавирусом. Доктор Джасвиндер Сингх в настоящее время работает адъюнкт-профессором кафедры растениеводства Университета Макгилла, Канада. После получения докторской степени из CSIRO, Канберра, Австралия, он получил еще одну докторскую в Калифорнийском университете в Беркли. Его исследования сосредоточены на геномике и биотехнологических подходах.

Ранее "Комментарии" сообщали, что ученые из университета в Тель-Авиве, Израиль, провели исследование и выяснили, что светодиодные лампы, излучающие ультрафиолетовые лучи, убивают коронавирус. Их можно использовать в борьбе с пандемией COVID-19. Профессор Тель-Авивского университета Хадас Мамане подчеркнул, что светодиодные лампы предлагают простые, быстрые и дешевые методы дезинфекции для противостояния пандемии коронавируса.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/val-d-oise-deux-blesses-par-balles-un-homme-retranche-20201217
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