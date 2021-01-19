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Диснейленд в Париже откроют на два месяца позже: знаем когда

Парк аттракционов Disneyland отложил свое открытие на два месяца

сегодня, 10:36
Автор:

Сергей Медведев

Открытие всемирно известного парка развлечений Диснейленд, который расположен в пригороде Парижа, решили отложить. Руководство парка приняло такое решение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Диснейленд в Париже откроют на два месяца позже: знаем когда

Диснейленд в Париже / фото GlobeTrotter

Так, парк прекратил свою работу еще в прошлом году. Однако его открытие анонсировалось на февраль. Теперь же администрация объявила о переносе открытия на два месяца. Посетить аттракционы туристы смогут лишь весной.

 "Ввиду эпидемиологической ситуации в Европе Disneyland в Париже не откроется 13 февраля, как это было объявлено ранее. Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года", — сообщили на официальном сайте.

Отмечается, что работа отелей будет восстановлена только после открытия самого парка.

Напомним, что Диснейленд расположен в пригороде французской столице — в городке  Марн-ла-Валле. Парк основали в 1992 году. Он состоит из двух тематических зон -   Disneyland Park и Walt Disney Studios Park. На территории расположены множество ресторанов, отелей, поле для гольфа и даже собственный жилой квартал и бизнес-центр. 

Карантинные ограничения коснулись не только Диснейленда — во Франции действует комендантский час, кинотеатры, рестораны не работают. С момента распространения коронавируса, от COVID-19 во Франции умерли более 70 тыс. человек, до трех миллионов французов заразились этой болезнью.

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Владимир Зеленский признался, что мечтает об украинских Голливуде и Диснейленде

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд, — заявил украинский лидер. — Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все".

 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/717056.html
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