Диснейленд в Париже откроют на два месяца позже: знаем когда

Открытие всемирно известного парка развлечений Диснейленд, который расположен в пригороде Парижа, решили отложить. Руководство парка приняло такое решение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

Диснейленд в Париже / фото GlobeTrotter

Так, парк прекратил свою работу еще в прошлом году. Однако его открытие анонсировалось на февраль. Теперь же администрация объявила о переносе открытия на два месяца. Посетить аттракционы туристы смогут лишь весной.

"Ввиду эпидемиологической ситуации в Европе Disneyland в Париже не откроется 13 февраля, как это было объявлено ранее. Если условия позволят, мы откроем Disneyland 2 апреля 2021 года", — сообщили на официальном сайте.

Отмечается, что работа отелей будет восстановлена только после открытия самого парка.



Напомним, что Диснейленд расположен в пригороде французской столице — в городке Марн-ла-Валле. Парк основали в 1992 году. Он состоит из двух тематических зон - Disneyland Park и Walt Disney Studios Park. На территории расположены множество ресторанов, отелей, поле для гольфа и даже собственный жилой квартал и бизнес-центр.

Карантинные ограничения коснулись не только Диснейленда — во Франции действует комендантский час, кинотеатры, рестораны не работают. С момента распространения коронавируса, от COVID-19 во Франции умерли более 70 тыс. человек, до трех миллионов французов заразились этой болезнью.

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Владимир Зеленский признался, что мечтает об украинских Голливуде и Диснейленде.

"Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд, — заявил украинский лидер. — Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все".

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