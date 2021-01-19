Диснейленд в Париже откроют на два месяца позже: знаем когда

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Сергей Медведев
Открытие всемирно известного парка развлечений Диснейленд, который расположен в пригороде Парижа, решили отложить. Руководство парка приняло такое решение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.
Диснейленд в Париже / фото GlobeTrotter
Так, парк прекратил свою работу еще в прошлом году. Однако его открытие анонсировалось на февраль. Теперь же администрация объявила о переносе открытия на два месяца. Посетить аттракционы туристы смогут лишь весной.
Отмечается, что работа отелей будет восстановлена только после открытия самого парка.
Напомним, что Диснейленд расположен в пригороде французской столице — в городке Марн-ла-Валле. Парк основали в 1992 году. Он состоит из двух тематических зон - Disneyland Park и Walt Disney Studios Park. На территории расположены множество ресторанов, отелей, поле для гольфа и даже собственный жилой квартал и бизнес-центр.
Карантинные ограничения коснулись не только Диснейленда — во Франции действует комендантский час, кинотеатры, рестораны не работают. С момента распространения коронавируса, от COVID-19 во Франции умерли более 70 тыс. человек, до трех миллионов французов заразились этой болезнью.
Как сообщал портал "Комментарии", Президент Владимир Зеленский признался, что мечтает об украинских Голливуде и Диснейленде.
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