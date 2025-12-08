logo

Дружба Макрона и Зеленского оказалась ложью: на Западе раскрыли шокирующие детали

Французские власти не раскрывают местонахождение замороженных активов

8 декабря 2025, 13:10
Франция контролирует второй по величине объем замороженных российских активов в ЕС после бельгийского депозитария Euroclear. В течение более двух лет французские власти не предоставляют информацию о том, в каких банках хранятся эти активы, оставляя детали конфиденциальными. Как сообщает Financial Times, речь идет о примерно 18 миллиардах евро резервов Центрального банка России, и Париж также не раскрывает, как используются начисленные проценты, объясняя это принципами банковской тайны. Такая непрозрачность вызывает растущую обеспокоенность и критику среди других стран Евросоюза.

Фото: из открытых источников

Интерес к замороженным активам РФ значительно возрос после предложения Еврокомиссии создать "репарационный кредит" для Украины, который должен финансироваться именно из этих ресурсов. Идея заключается в использовании средств со всего ЕС, а не только 185 млрд евро, хранящихся в Euroclear в Брюсселе. Бельгия настаивает, что нагрузка не должна ложиться только на свой депозитарий во избежание рисков и возможных реакций Москвы.

Французские чиновники поддерживают саму концепцию кредита для Украины, но одновременно выступают против использования активов, находящихся в коммерческих банках. Они аргументируют это тем, что условия договоров с этими учреждениями отличаются от правил Euroclear. По данным FT, по состоянию на сегодняшний день объемы замороженных активов в разных странах ЕС таковы: Бельгия — 192 млрд евро, Франция — 18 млрд, Германия — 200 млн, Кипр — менее 100 млн, Швеция и Люксембург — около 10 тыс. евро.

Почти все дополнительные 25 млрд евро, замороженные за пределами Euroclear, сосредоточены во французских и бельгийских коммерческих банках. Во Франции, по оценкам, 18 млрд евро преимущественно хранятся в частных учреждениях. FT отмечает, что часть этих средств может принадлежать BNP Paribas, однако банк отказался от комментариев. Другие крупные банки, среди которых Crédit Agricole, Société Générale, а также бельгийские KBC и Belfius, тоже не предоставляют деталей, ссылаясь на конфиденциальность.

Как уже писали "Комментарии", Москва снова угрожает захватом Одесщины, однако в Военно-морских силах ВСУ считают, что сейчас такие планы России остаются нереалистичными. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя угрозы кремлевского руководителя Владимира Путина относительно возможного наступления на юг Украины, в частности, Одессу и Николаев.



