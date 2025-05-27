Эксперт по языку тела рассказала о пощечине Макрону: что на самом деле между супругами

Французский президент Эммануэль Макрон оказался в центре внимания после видеоинцидента с супругой Брижит, ставшего вирусным в сети. Как утверждает эксперт по телу Джуди Джеймс, шутливость этого момента вызывает сомнения, несмотря на официальные заверения Елисейского дворца.

Макрон с женой

Известно, что инцидент произошел в воскресенье вечером по прибытии президента во Вьетнам. На кадрах видно, как рука Брижит Макрон появляется в дверном проеме самолета и толкает мужчину в лицо. Президент выглядит удивленным, однако быстро приходит в себя и жестом здоровается с публикой. Брижит при этом остается вне поля зрения камер. Во время спуска по трапу первая леди не принимает протянутой руки мужчины.

Эксперт из невербальной коммуникации в комментарии MailOnline обратила внимание на реакцию президента после жеста жены — его сжатая в кулак рука, по ее словам, свидетельствует о напряжении.

"Этот момент не выглядит как легкая супружеская насмешка, как пытается убедить официальная сторона. Это был сильный толчок, заставивший Макрона потерять равновесие — не стоит называть такое поведение игрой только ради сохранения политического имиджа", — отметила она.

После появления видео в соцсетях представители окружения президента начали активно комментировать ситуацию, утверждая, что это был приватный момент между супругами накануне напряженного дипломатического визита. Сам Макрон в Ханое назвал ситуацию "преувеличенной" и заявил, что это была "шутка с женой, ничего серьезного".

Впрочем, по словам Джеймса, отсутствие общего смеха или признаков легкой коммуникации после инцидента лишь усиливает сомнения. Она также отметила, что если бы подобный жест сделал мужчину в сторону женщины, вряд ли бы его назвали "шутливым". По ее мнению, взаимодействие выглядело скорее как неприятный момент, чем как дружеский обмен.

В понедельник супруги уже выглядели более сдержанными — во время официальных мероприятий во Вьетнаме Макрон снова протягивал руку Брижит на лестнице, и пара, казалось, вернулась к привычным публичным жестам внимания.

Между тем, во французских СМИ предполагают, что инцидент может повлиять на предстоящий государственный визит в Великобританию в июле, где Макронов будут принимать король Чарльз III и королева Камилла. На фоне этого растет внимание к языку тела супругов — в частности, со стороны критиков, активно распространяющих видео.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Макрон получил пощечину от жены.



