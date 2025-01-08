ЕС этого не потерпит: Франция резко ответила Дональду Трампу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа по поводу его территориальных претензий на Гренландию. По его словам, Европейский Союз не потерпит подобных нападений на свои границы.

Жан-Ноэль Барро. Фото: Le Parisien / Arnaud Journois

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью радио France Inter прокомментировал постоянное давление и провокации со стороны Дональда Трампа, призывающего Гренландию стать частью Соединенных Штатов.

"Конечно, нет сомнений, что Европейский Союз не позволит другим государствам мира атаковать его суверенные границы, кем бы они ни были... Мы сильный континент", – заверил Барро.

7 января Дональд Трамп сказал, что Соединенным Штатам нужен самый большой в мире остров "из соображений национальной безопасности". По его словам, не совсем известно, имеет ли Дания действительно права на Гренландию. Кроме того, Трамп также подчеркнул, что не исключает возможности применения силы со стороны США для достижения своих целей по контролю над Гренландией.

Гренландия была частью Дании за последние 600 лет. С 1979 года остров пользуется широкой автономией в составе Дании. Хотя Гренландия не является независимым государством, она имеет свой флаг, гимн и отдельную культурную идентичность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Дании на заявления Трампа о Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически ответил на желание Трампа присоединить его страну к США. После этого Трамп опубликовал карту США, где Канада стала частью Соединенных Штатов. Кроме того, Илон Маск также отреагировал и назвал Трюдо "девчонкой".