ЕС не будет ждать США: Макрон заявил об усилении давления против РФ

Страны Европейского Союза готовят значительно более мощные санкции против России, чем действующие в США. Главы государств-членов Группы семи достигли консенсуса относительно необходимости ужесточения санкций против России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом на полях саммит G7 в Канаде заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Возникает общая позиция – нам следует ужесточить санкции", — заметил Эммануэль Макрон.

Макрон добавил, что Канада, Япония и Британия тесно координируют свои позиции с ЕС по этому поводу.

"По нашему мнению, это изменило ситуацию, поскольку позволит нам вернуть Россию за стол переговоров, как требует президент Трамп", — отметил президент Макрон.

Читайте на портале "Комментарии" — обсуждение между лидерами "Большой семерки" накануне не подтолкнули президента США Дональда Трампа прибегнуть к более жестким санкциям против России. Как сообщает портал "Комментарии", об этом агентству Bloomberg сообщили информированные источники.

СМИ отмечает, что Дональд Трамп неоднократно призвал Владимира Путина согласиться на прекращение военных действий против Украины. Он публично говорил, что его терпение вот-вот закончится, угрожал ввести новые санкции против России, но так и не сделал этого. По словам собеседников Bloomberg, на саммите G7 в Канаде Трамп разочаровал союзников, заявив, что санкции США стоят много денег.

Он повторил этот аргумент и во время ужина лидеров, который состоялся за закрытыми дверями, пишет агентство.

Авторы публикации отмечают, что теперь европейских лидеров все больше одолевает сомнение, можно ли доверять Трампу в вопросе дальнейшего давления на Россию. Европейцы продолжают сотрудничать с президентом США и не хотят его раздражать, но в то же время ищут способы помочь Украине в ситуации, когда США все меньше желают оказывать ей помощь.



