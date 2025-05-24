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Эскалация неизбежна: Франция ответила на новые угрозы Трампа

Трамп снова угрожает ввести пошлины

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Франция после угроз президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы против ЕС заявила, что готова ответить на эскалацию торговой войны, подчеркнул министр по делам торговли правительства Франции Лоран Сен-Мартен.

Эскалация неизбежна: Франция ответила на новые угрозы Трампа

Франция ответила Трампу. Фото из открытых источников

По его словам, новые угрозы Дональда Трампа по повышению таможенных тарифов не помогают в период переговоров между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

"Мы придерживаемся той же линии: деэскалация, но готовы ответить", – заявил Лоран Сен-Мартен.

Как известно, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости введения 50% таможенной пошлины на импорт товаров из Европейского Союза, аргументируя это несправедливой торговой политикой ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.



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Источник: https://x.com/LaurentSMartin?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1925921076787249344%7Ctwgr%5Eee410fb6961123940da9cca28de033b6e355616b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F05%2F23%2F7212274%2F
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