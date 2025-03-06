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Это конец НАТО: Макрон сделал настораживающее заявление

Президент Франции заявил, что он хотел бы верить, что США останутся стороне объединённой Европы

сегодня, 13:41
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Кравцев Сергей

Ранее считалось, что Североатлантический альянс, ка никогда прочный и его невозможно пошатнуть. Теперь же внутри блока все чаще вызывают разного рода разногласия и недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона это подтверждают. Уже сейчас Европа должна быть готова, что Соединенные Штаты Америки больше не будут на ее стороне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Sky News.

Это конец НАТО: Макрон сделал настораживающее заявление

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Французский президент заявил, что он готов начать дебаты о расширении ядерного зонтика Франции. В то же время окончательное решение о применении будет оставаться за Парижем.

"Я хочу верить, что США останутся на нашей стороне, но мы также должны быть готовы, если США больше не будут на нашей стороне", — добавил французский лидер.

Sky News отмечает, что заявление Эммануэля Макрона прозвучало на фоне беспокойства Запада тем, что Штаты могут больше не быть надежным партнером в сфере безопасности, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп смягчает отношение Америки к Российской Федерации (РФ).

Президент Франции также добавил, что созовет командующих армиями стран, которые готовы развернуть войска в Украине после любого мирного соглашения.

Читайте также на портале "Комментарии" — среди государств-членов НАТО сформировалась так называемая коалиция желающих, которая намерена направить свои войска в Украину в статусе миротворцев после достижения прекращения огня. Возглавляют инициативу Великобритания и Франция.

По данным Sky News, были определены страны, которые могут стать частью этой коалиции, а также решившие воздержаться от участия в ней.

Также издание "Комментарии" сообщало – мирный план для Украины: что должно решиться за несколько дней.




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