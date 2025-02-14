Это не Трамп: Макрон заявил, что теперь только один человек может договориться о мире в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что теперь украинский президент Владимир Зеленский может вести переговоры от имени своей страны с РФ о прекращении войны. Для этого уже приложил усилия президент США Дональд Трамп. Дальше в игру должна вступать сама Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Financial Times".

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

В разговоре с журналистами американской газеты в Елисейском дворце Макрон выразил мнение, что Трамп создал "окно возможностей" для прекращения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

Французский лидер добавил, что теперь Зеленский должен обсудить территориальные вопросы и вопросы суверенитета.

Также Макрон предупредил, что "мир, который является капитуляцией, будет "плохой новостью для всех", включая Штаты.

По словам президента Франции, "единственный вопрос на данном этапе" заключается в том, действительно ли российский диктатор Владимир Путин "стойко и достоверно желает согласиться на прекращение огня на этой основе". Также Макрон подчеркнул, что после этого именно "украинцы должны вести переговоры с Россией".

Говоря о гарантиях безопасности для Украины французский президент отметил, что "международное сообщество, с особой ролью европейцев, должно обсуждать гарантии безопасности и шире — рамки безопасности для всего региона".

"Вот где мы должны сыграть свою роль", — добавил Макрон.

Президент Франции также назвал возвращение Трампа в кресло главы Белого дома "электрошоком", который должен заставить Европу обеспечить свое собственное будущее, а также будущее Украины.

Макрон повторил свое мнение, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал, чтобы она могла действовать, даже без привлечения США.

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