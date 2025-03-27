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Это не Трамп: во Франции назвали человека, способного заставить Путина начать переговоры

Во Франции считают, что Китай способен заставить РФ сесть за стол переговоров

27 марта 2025, 11:23 comments2613
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Кравцев Сергей

Франция считает, что на сегодняшний день только лишь Китай способен существенно повлиять на Россию. В частности, заставить Москву как можно скорее сесть за стол переговоров по войне в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, которого цитирует Lefigaro.

Это не Трамп: во Франции назвали человека, способного заставить Путина начать переговоры

Жан-Ноэль Барро. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Франции находится с визитом в Пекине. Он уже встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

На совместной пресс-конференции Барро отметил, что Париж и Пекин "должны координировать усилия, чтобы способствовать справедливому и длительному миру в Украине". Он также выразил уверенность, что Пекин может повлиять на Москву относительно переговоров.

"Китай также должен сыграть определенную роль в том, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров с серьезными и добросовестными предложениями", — сказал французский министр.

Стоит отметить, что за три года полномасштабного вторжения российских войск в Украину отношения Китая и России вышли на новый уровень, стали крепче, в первую очередь, из-за того, что российская экономика во многом стала зависима от Китая. К тому же, Пекин очень сильно помогает российскому военному промышленному комплексу.

Так по информации украинской разведки, на публике россияне пытаются всячески демонстрировать, что нисколько не переживают от ужесточения санкций. Некоторые спикеры Кремля и вовсе говорят, что от санкций Россия только выиграла, ведь получила новый импульс для развития внутреннего производства. Реальность же выглядит иначе. Подтверждением этого есть то, что в 2024 году оккупанты существенно увеличили импорт китайских станков для оборонной промышленности. Это как раз и связано с ужесточением санкций.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/international/en-direct-guerre-en-ukraine-macron-affirme-qu-il-est-beaucoup-trop-tot-pour-evoquer-une-levee-des-sanctions-contre-moscou-20250327
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