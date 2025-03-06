Франция готова компенсировать Украине большой ущерб, причиненный Трампом.

Франция выразила готовность заменить США в предоставлении разведывательной информации Украине. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьяна Лекорню, передает Fr ance24.

Фото: из открытых источников

"Франция готова передать Украине разведывательные данные", — заявил Лекорню.

5 марта стало известно, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, касающиеся ударов по территории России. В то же время сообщалось, что Соединенные Штаты продолжают предоставлять информацию об атаках на российские позиции на оккупированных территориях. Впоследствии стало очевидно, что обмен был полностью прекращен.

Директор ЦРУ подтвердил, что Вашингтон временно прекратил поставки оружия и прекратил обмен разведывательными данными из Украины.

Особым событием перед этими изменениями стала встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Венсом 28 февраля в Белом доме, во время которой возникла напряженная дискуссия. После этого США приняли решение приостановить часть своей поддержки Украине.

4 марта Зеленский заявил, что Украина стремится как можно быстрее начать переговоры по достижению мира, а Трамп, в свою очередь, выразил мнение, что Москва также может быть готова к прекращению боевых действий.

Как уже писал портал "Комментарии", Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Украина якобы саботировала путь к миру, предлагаемому президентом США Дональдом Трампом, поэтому его администрация прекратила военную помощь Киеву. По его словам, администрация Трампа пытается найти дипломатический путь разрешения войны в Украине. План Трампа состоит в том, чтобы вести переговоры с Украиной и Россией, узнать их требования и посадить обе страны за стол переговоров.