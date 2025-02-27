Франция хочет украинские ископаемые: переговоры продолжаются уже несколько месяцев

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна несколько месяцев ведет переговоры с Украиной по поводу полезных ископаемых. По словам французского министра, украинские ресурсы планируется использовать в оборонной сфере.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: FRANCEINFO/RADIO FRANCE
Себастьян Лекорню в интервью France Info рассказал, что Украина предложила разработку своих полезных ископаемых не только США, но и другим странам, включая Францию. По его словам, Франция работала над этой темой в течение нескольких месяцев, начиная с осени прошлого года, когда Владимир Зеленский во время визита в Париж "представил вопрос о сырье в своем плане победы".
По его словам, в случае подписания соответствующих договоров украинские полезные ископаемые будут использоваться для производства военной техники.
Министр обороны Франции заявил, что таким образом президент Макрон планирует диверсифицировать важные минералы и вступил в переговоры с украинцами, начиная с октября прошлого года, на "французском уровне".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский высказался о конечном варианте соглашения с США: главное для меня было, что мы не должники.
Также "Комментарии" писали, что ЕС предлагает Украине свое соглашение о полезных ископаемых.
Новости