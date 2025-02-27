Франция хочет украинские ископаемые: переговоры продолжаются уже несколько месяцев

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна несколько месяцев ведет переговоры с Украиной по поводу полезных ископаемых. По словам французского министра, украинские ресурсы планируется использовать в оборонной сфере.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: FRANCEINFO/RADIO FRANCE

Себастьян Лекорню в интервью France Info рассказал, что Украина предложила разработку своих полезных ископаемых не только США, но и другим странам, включая Францию. По его словам, Франция работала над этой темой в течение нескольких месяцев, начиная с осени прошлого года, когда Владимир Зеленский во время визита в Париж "представил вопрос о сырье в своем плане победы".

"Владимир Зеленский и его команда увидели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов сотрудничества с нами, чтобы создать дополнительную поддержку. Следовательно, президент Трамп, он это не полностью придумал, потому что это сделали сами украинцы", – сказал французский министр.

По его словам, в случае подписания соответствующих договоров украинские полезные ископаемые будут использоваться для производства военной техники.

"Хотим мы того или нет, но экономические вопросы всегда переплетаются с военными, стратегическими или безопасностью. Наша оборонная промышленность потребует определенного количества очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а в последующие 30 или 40 лет", — сказал Лекорню.

Министр обороны Франции заявил, что таким образом президент Макрон планирует диверсифицировать важные минералы и вступил в переговоры с украинцами, начиная с октября прошлого года, на "французском уровне".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский высказался о конечном варианте соглашения с США: главное для меня было, что мы не должники.

Также "Комментарии" писали, что ЕС предлагает Украине свое соглашение о полезных ископаемых.