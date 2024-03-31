Франция меняет свою военную политику в отношении Украины

Франция объявила, что все военное оборудование, которое будет сниматься с вооружения страны из-за его обновления, будет направлено в Украину. Кроме того, экспорт военной техники в другие страны будет прекращен.



Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото из открытых источников

Из-за смены военной политики Франции Украина получит сотни бронетранспортеров, зенитные ракеты и боеприпасы. В интервью газете La Tribune министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что в армии продолжается обновление бронеавтомобилей VAB, заменяющих новейшие модели Griffon. Несмотря на то, что у некоторых из бронеавтомобилей VAB возраст около 40 лет, они до сих пор эксплуатируются и будут полезны на войне.

"Мы говорим о сотнях таких машин на 2024 и начале 2025 года", — рассказал Себастьян Лекорню.

Кроме остановки экспорта в другие страны и максимального приоритета на Украине, Франция также будет предоставлять Украине 80% боеприпасов 155 мм калибра, которые будут изготовлены в 2024 году. Также все артиллерийские установки CAESAR, создаваемые компанией Nexter KNDS в этом году будут экспортированы только в Украину. И дополнительно Франция пришлет Украине зенитные ракеты Aster, используемые системой ПВО SAMP/T.



Таким образом, Франция присоединилась к инициативе Дании, пожертвовавшей всю свою артиллерию для нужд Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция объявила об отправке военной техники в азиатскую страну. Предварительно эти автомобили были предложены Украине для войны против России.

Также "Комментарии" писали, что к инициативе президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможной отправки западных войск в Украину присоединилась еще одна страна.