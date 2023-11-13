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Франция объявила, что вместо Украины военная техника поедет в другую страну

Украина не получит 50 единиц военной бронетехники от Франции, которые будут отправлены в Армению.

сегодня, 17:35
Автор:
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Slava Kot
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Франция приняла предложение Армении о военной помощи и согласилась передать кавказской стране 50 бронеавтомобилей Bastion, ранее предназначенных для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на французское издание Ouest-France.

Франция объявила, что вместо Украины военная техника поедет в другую страну

Французские бронеавтомобили Bastion. Фото из открытых источников

Армении опасается, что после удачных военных действий, Азербайджан может продолжить войну на Кавказе. Особенно с поддержкой Турции азербайджанские военные, возможно, попытаются пробить коридор через Армению в свой анклав Нахичевань. Поэтому Франция положительно отозвалась по просьбе Армении по поставке военной техники, а именно бронеавтомобилей Bastion.


Глава МИД Франции Катрин Колонна посетила Ереван 3 октября и заявила о возможности заключения соответствующего соглашения.

"Франция дала согласие на заключение будущих контрактов с Арменией, которые позволят поставлять ей военную технику, чтобы она могла обеспечить свою оборону", – сказала Катрин Колонна на совместной пресс-конференции.

22 октября министр обороны Армении Сурен Папикян приехал во Францию, где договорился с французским коллегой Себастьеном Лекорне о деталях контракта. Теперь Ouest-France заявило, что французская военная техника уже попала на территорию Армении. А Азербайджан уже отреагировал на поставки военной техники к Еревану и осудил сближение Франции и Армении.

Бронеавтомобили Bastion изначально планировали отправить Украину, однако Киев отказался от этой военной техники. Главными аргументами было то, что 12-тонная бронетехника плохо защищает от противотанковых ракет и артиллерийских ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине заметили новое современное оружие мирового уровня.

Также "Комментарии" писали, что кафиры заявили о применении ВСУ нового оружия.



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Источник: https://www.ouest-france.fr/europe/armenie/des-vehicules-de-transport-de-troupes-bastion-livres-a-larmenie-8121f358-81f9-11ee-a407-397218b61e71
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