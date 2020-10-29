Франция объявляет дополнительную мобилизацию из-за угрозы дальнейших терактов - Макрон

Из-за очередного теракта, который произошел сегодня в Ницце на религиозной почве, глава Франции Эммануэль Макрон планирует мобилизировать дополнительные войска по всей территории государства. Об этом он заявил, приехав в Ниццу на место недавнего теракта, передает BFM TV.

Макрон назвал число военнослужащих, которые будут охранять порядок на улицах, в церквях и школах страны. По его словам, их количество будет варьироваться от 3 до 7 тысяч. Президент страны подчеркнул, что эти превентивные меры помогут защитить все культовые сооружения, особенно церкви, на День всех святых, который празднуется во Франции 1 ноября.





В свою очередь, второе лицо Французского государства премьер Кастекс сообщил, что уровень террористической угрозы в стране поднят до наивысшего.

Напомним, что в Ницце возле базилики Нотр-Дам обезглавили женщину и зарезали еще двоих людей. Преступник выкрикивал "Аллах, Абар", по словам премьера.



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