Франция оштрафовала Google на 220 миллионов евро: подробности

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Лиля Воробьева
Во Франции Управление по вопросам конкуренции оштрафовало известную американскую компанию Google из-за манипуляций и злоупотреблений. Корпорация заплатит штраф в размере 220 миллионов евро. Об этом сообщает французский антимонопольный комитет.
Франция оштрафовала компанию "Google". Фото из открытых источников.
В сообщении говорится, что государственный регуляторный орган нашел доказательства нарушений в сфере онлайн-рекламы.
Также, в сообщении речь идет о том, что корпорация сильно злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей мобильных приложений и других продуктов. Кроме этого, стало известно, что в компании не стали отрицать такие обвинения и согласились заключить соответствующее соглашение.
Важно, что в апреле 2021 года Антимонопольный комитет Украины также наложил штраф в размере одного миллиона гривен на американскую корпорацию из-за неподачи в определенный период времени сведений для АМКУ. Как оказалось, компания проигнорировала запрос государственно органа о предоставлении информации с ограниченным доступом, необходимой для проведения важного государственного расследования.
Напомним, что издание "Комментарии" уже информировало, о "налоге на Google". Закон будет регулировать деятельность иностранных компаний в сфере иностранной коммерции. По словам авторов документа, за счет этого закона увеличатся отчисления в госбюджет Украины.
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