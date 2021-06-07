Франция оштрафовала Google на 220 миллионов евро: подробности

Во Франции Управление по вопросам конкуренции оштрафовало известную американскую компанию Google из-за манипуляций и злоупотреблений. Корпорация заплатит штраф в размере 220 миллионов евро. Об этом сообщает французский антимонопольный комитет.

Франция оштрафовала компанию "Google". Фото из открытых источников.

В сообщении говорится, что государственный регуляторный орган нашел доказательства нарушений в сфере онлайн-рекламы.

"К государственному ведомству обратились с соответствующими заявлениями компании "News Corp Inc", "Figaro", "Rossel The Voice". Свое решение о штрафе в размере 220 миллионов евро Управление по вопросам конкуренции вынесло сегодня",- говорится в сообщении французского антимонопольного комитета.

Также, в сообщении речь идет о том, что корпорация сильно злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке рекламных серверов для издателей мобильных приложений и других продуктов. Кроме этого, стало известно, что в компании не стали отрицать такие обвинения и согласились заключить соответствующее соглашение.

Важно, что в апреле 2021 года Антимонопольный комитет Украины также наложил штраф в размере одного миллиона гривен на американскую корпорацию из-за неподачи в определенный период времени сведений для АМКУ. Как оказалось, компания проигнорировала запрос государственно органа о предоставлении информации с ограниченным доступом, необходимой для проведения важного государственного расследования.

Напомним, что издание "Комментарии" уже информировало, о "налоге на Google". Закон будет регулировать деятельность иностранных компаний в сфере иностранной коммерции. По словам авторов документа, за счет этого закона увеличатся отчисления в госбюджет Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!