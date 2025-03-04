Франция отреагировала на прекращение военной помощи от США

Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. На эту информацию отреагировали во Франции, где предостерегают администрацию Трампа от остановки военной помощи Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Прекращение военной помощи США для Украины. Фото из открытых источников

Министр по делам Европы Бенжамен Хаддад в эфире телеканала France 2 выступил против решения Трампа приостановить помощь Украине. По его словам, подобный шаг США лишь удалит приближение окончания войны в Украине.

"Если мы хотим мира, то решение приостановить поставки вооружения Украине укрепит мир или удалит его? Оно удалит его, потому что оно только укрепит положение агрессора", — сказал Хаддад.

Напомним, агентство Bloomberg и Голос Америки со ссылкой на источник в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Это касается также еще не отправленного оружия, предоставление которого было согласовано при администрации Байдена, а также вооружение, которое уже отправили из США и направлялось к украинской границе, в том числе и то, что находилось на складах в Польше.

Отметим, что официальное подтверждение прекращения военной помощи от США со стороны Белого дома не было объявлено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе узнали, какое важное оружие и боеприпасы США больше не предоставят Украине.

Также "Комментарии" писали, что на фоне остановки помощи от США военный сказал, от какой техники надо немедленно отказаться.