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Франция планирует отменить два государственных праздника: какая причина

Правительство Франции вводит антикризисный план для избавления страны от долгов и хочет отменить два государственных праздника.

16 июля 2025, 15:40
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Slava Kot

Франция оказалась перед сложным выбором в попытке остановить стремительный рост долга. Правительство страны предложило отменить два государственных праздника. Это один из пунктов антикризисного плана премьер-министра Франсуа Байру, который может сократить расходы на 43,8 млрд. евро.

Франция планирует отменить два государственных праздника: какая причина

Премьер-министр Франции Франсуа Байру. Фото из открытых источников

Франсуа Байру заявил, что Франция находится на грани финансовой бездны. Государственный долг страны растет со скоростью 5000 евро ежесекундно. По его словам Франция находится в "смертельной опасности", если не принять срочные меры, то уже к 2029 году расходы только на обслуживание долга могут достигнуть 100 млрд евро в год.

Французский календарь способствует многочисленным "длинным выходным", когда школы и предприятия закрываются на несколько дней подряд. Это серьезно тормозит экономическую активность, поэтому отмена двух праздников, по оценкам французского правительства, позволит привлечь несколько миллиардов евро в бюджет.

Помимо отмены государственных праздников антикризисный план предусматривает новый налог для самых богатых, замораживание пенсий и социальных выплат на уровне 2025 года.

"Это последняя остановка перед тем, как мы столкнемся с пропастью и будем раздавлены долгами. Вся страна должна упорнее работать, чтобы производить больше и обеспечить общую активность страны в течение года", — сказал Байру.

Цель правительства состоит в том, чтобы сократить дефицит бюджета с прогнозируемых 5,4% ВВП в этом году до 4,6% в 2026 году, а затем опуститься ниже лимита ЕС в 3% к 2029 году.

Премьер-министр Франции предлагает отменить два государственных праздника: Пасхальный понедельник и 8 мая – день победы союзников над нацистской Германией. Оба праздника являются официальными выходными и активно отмечаются во Франции. В настоящее время во Франции 11 государственных праздников в год. Столько и в Украине, а в странах ЕС численность колеблется от 10 до 15.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как менялся государственный долг Украины в течение 30 лет независимости Украины.

Также "Комментарии" писали, что Франция подписала историческое соглашение по которому в мире может появиться новая страна.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-15/france-proposes-cutting-two-public-holidays-to-plug-budget-hole
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