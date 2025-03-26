Франция предоставит Украине помощь на 2 млрд евро: что еще пообещал Макрон

Франция выделит дополнительные 2 миллиарда евро на военную помощь для Украины. Средства будут направлены на первоочередные нужды ВСУ, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Франция выделит помощь Украине. Фото из открытых источников

"Это противотанковые ракеты Milan, средства противовоздушной обороны ракеты Міса, которые оснащены на Mirage, ракеты наземной защиты Mistral. Это также средства, которые позволят Украине держать фронт, как бронемашины. Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", — сказал Эмманюэль Макрон.

Президент Франции поддержал намерения Дональда Трампа поскорее закончить войну в Украине. По его словам, переговоры в Саудовской Аравии могут стать первым шагом к более широкому прекращению войны.

"Хотя я вижу соблазн российской стороны переписывать, перетолковывать то, что уже обсуждалось или согласовывалось, путем перечисления новых условий. К тому же, Россия не доказывает, что она действительно хочет мира, поскольку день за днем она продолжает наносить интенсивные удары по территории Украины, в том числе по гражданским объектам. Мы осуждаем эти удары, они должны быть полностью прекращены", — отметил он.

Эмманюэль Макрон отметил, что в ходе завтрашней дискуссии стороны обсудят возможности контроля длительного поддержания прекращения огня и будущую модель украинской армии.

"Когда будет подписано мирное соглашение, самая большая гарантия для Украины — это иметь свою собственную армию, которая будет стоять первым заслоном и препятствовать новым атакам, новой возможности атаки российской армии. Четвертый элемент дискуссии — это силы обеспечения гарантий. Они не будут стоять непосредственно на линии контакта, а станут вторым заслоном для того, чтобы быть силой сдерживания", — сказал французский президент.